Lega la metamorfosi di Salvini | dal dominio del Nord al declino

La Lega ha perso terreno nel Nord, regione in cui in passato aveva consolidato il suo potere. La presenza di un nuovo candidato, Vannacci, ha attirato parte dei voti che prima andavano a Salvini, riducendo il consenso dell'ex ministro. La trasformazione del partito e le scelte politiche recenti hanno influito sulla sua capacità di mantenere il supporto storico nel territorio. La situazione evidenzia uno spostamento nelle preferenze degli elettori e un cambiamento nel quadro politico locale.

? Punti chiave? In Breve Il declino identitario della Lega tra il potere di Salvini e l’ascesa di Vannacci. La metamorfosi politica di Salvini ha trasformato la Lega da partito del Nord a una struttura personalistica che rischia di svuotarsi. Tra il 2018 e il 2019, il movimento ha vissuto una crescita vertiginosa, passando dal 17% a oltre il 33% nei sondaggi, ma questa espansione nazionale ha gettato le basi per una crisi strutturale profonda. Oggi la forza che un tempo difendeva i territori produttivi appare sospesa, incapace di mantenere la propria centralità tra le nuove correnti della destra. Il punto di rottura definitivo si è verificato nel 2019, quando la decisione di interrompere il governo con il M5S ha cambiato i rapporti di forza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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