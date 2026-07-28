Ryan Reynolds ha partecipato al Comic-Con vestito da Deadpool, girando tra gli stand senza scorta o sicurezza. Il pubblico presente ha assistito alla sua presenza senza restrizioni o controlli, rendendo l’attore protagonista di un episodio insolito. La sua apparizione improvvisa e senza supporto di sicurezza è stata accolta con sorpresa dai fan. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali motivazioni o dettagli organizzativi riguardo a questa scelta.

Ryan Reynolds ha sorpreso i fan del San Diego Comic-Con rivelando di aver girato indisturbato tra gli stand nei panni di Deadpool senza scorta e senza addetti di sicurezza che lo controllassero. Ryan Reynolds ha trovato un modo decisamente originale per vivere il San Diego Comic-Con 2026. Prima di salire sul palco del panel dei Marvel Studios, l'attore ha trascorso diverse ore tra i padiglioni della convention travestito da Deadpool, riuscendo a passare completamente inosservato. Molti visitatori hanno scattato persino selfie con quello che credevano fosse un semplice cosplayer, salvo scoprire solo in seguito di aver posato accanto al vero interprete del Mercenario Chiacchierone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Reynolds girava al Comic-Con nei panni di Deadpool: "Senza sicurezza e senza scorta, un regalo"

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