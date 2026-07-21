Deadpool 4 | Ryan Reynolds conferma il quarto capitolo al Fanatics Fest

Durante il Fanatics Fest 2026, Ryan Reynolds ha annunciato che il quarto film di Deadpool è in fase di sviluppo. L’attore ha confermato la produzione del nuovo capitolo, che vedrà nuovamente Reynolds nei panni del personaggio. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast. La conferma arriva dopo che si erano susseguite voci di una possibile continuazione del franchise.

Il Mercenario Chiacchierone più irriverente della storia del cinema si prepara a indossare di nuovo la sua iconica tuta rossa. Durante una recente apparizione al Fanatics Fest 2026, Ryan Reynolds ha confermato che un quarto capitolo del franchise di Deadpool è in fase di sviluppo. La notizia arriva a due anni dal travolgente successo di Deadpool & Wolverine (2024), capace di incassare oltre 1,3 miliardi di dollari a livello globale e diventare il film R-rated con il maggior incasso della storia del cinema. Reynolds, impegnato di recente nella promozione dei suoi nuovi progetti tra cui il film Mayday in arrivo su Apple TV+, ha rivelato che ci sono ancora molte storie dei fumetti Marvel che desidera portare sul grande schermo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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DEADPOOL 4 Announced by Ryan Reynolds Leak

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