Ryan Reynolds ha partecipato al panel di Marvel Studios al Comic-Con vestito da Deadpool, attirando l’attenzione dei presenti. Durante l’evento, ha cercato di inserirsi nella conversazione riguardante i futuri progetti degli Avengers, in particolare “Doomsday”. L’attore ha interagito con il pubblico e mostrato entusiasmo per le prossime uscite, senza però annunciare novità ufficiali sui film o sui ruoli.

Il panel di Marvel Studios al San Diego Comic-Con non si è fatto mancare davvero nulla. Tra grandi annunci ufficiali e ritorni attesi, Ryan Reynolds ha regalato al pubblico della Hall H una delle sue classiche trovate geniali: l’attore è apparso a sorpresa tra gli spalti indossando una variante in denim del costume del Mercenario Chiacchierone (ribattezzata da lui “Jeanpool” o “Canadian Tuxedo”), interrompendo la presentazione per fare finta di implorare un ingaggio in Avengers: Doomsday. Tra battute su Thor e la risposta di Robert Downey Jr.: la gag alla Hall H Fingendosi un semplice spettatore che voleva fare domande dal pubblico, Reynolds si è rivolto direttamente al cast e al presidente di Marvel Studios Kevin Feige. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ryan Reynolds fa un’incursione al Comic-Con nei panni di Deadpool (e cerca un posto in Avengers: Doomsday)

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