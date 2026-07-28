Un runner è stato trovato morto per un malore, e la moglie lo ha riconosciuto il giorno successivo. La donna ha raccontato di aver cercato di contattarlo senza successo mentre era fuori casa, sperando che non fosse lui. L’uomo, appassionato di moto e del suo lavoro, si era trasferito circa dieci anni fa dalla capitale in Veneto, insieme alla moglie, per iniziare una nuova vita a Marghera.

Amava la moto, il suo lavoro, la moglie Barbara. Con lei una decina di anni fa aveva deciso di lasciare la sua città di nascita, Roma, dove vivevano, per stabilirsi in Veneto iniziando una nuova vita a Marghera, in modo da poter realizzare ciascuno i propri progetti lavorativi. Massimo Manco, di 55 anni, si è sentito male mentre correva al Parco Catene di Marghera sabato mattina verso le 10 e ha poi perso la vita a causa di un malore, nonostante i soccorsi. «Era solare, amava la vita, adorava la moto. Ho sperato fino all’ultimo che la persona deceduta al parco non fosse lui. Purtroppo abbiamo fatto il riconoscimento domenica in tarda sera», le parole di Barbara, originaria di Marghera. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Runner morto per un malore, la moglie lo ha identificato il giorno dopo: «Ero fuori e non riuscivo a contattarlo, speravo non fosse lui»

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