Emilia Clarke ha raccontato di aver vissuto due aneurismi che le hanno fatto temere per la vita. Ha descritto come, durante un momento in palestra, abbia percepito una sensazione simile a un elastico che si rompeva nel cervello. In un’intervista al Times, l’attrice ha anche rivelato di aver deciso di congelare gli ovuli a 35 anni, una scelta fatta dopo aver attraversato un lungo periodo di dolore. La 39enne britannica ha condiviso queste esperienze senza entrare in dettagli medici specifici.

“Ho congelato i miei ovuli quando avevo 35 anni”. Lo ha rivelato Emilia Clarke al Times. La 39enne attrice britannica ha spiegato che la sua scelta è arrivata “dopo anni di grande dolore ”. Il riferimento è al periodo che va dal 2011 al 2013 quando Clarke subì due aneurismi cerebrali ed entrò in sala operatoria per due delicate operazione chirurgiche proprio al cervello. Periodo nefasto perché mentre lei combatteva per sopravvivere il padre Peter morì di cancro. Come se non bastasse, proprio mentre lottava per la sua salute il padre Peter morì di cancro: “ Al primo intervento in sala operatorio temevo di morire, ma poco tempo morì mio padre ed è stato più grave dell’emorragia cerebrale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo gli aneurismi ho pensato che la morte fosse venuta a prendermi. Ero in palestra, ho sentito come se un elastico nel cervello si fosse spezzato”: il racconto di Emilia Clarke

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