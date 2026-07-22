Durante un podcast, l’attore ha chiamato l’attrice «mia moglie», confermando così il matrimonio. Qualche giorno prima, aveva scherzato sul fatto che fosse sposata con lui. La presenza della fede al dito e le apparizioni pubbliche sul red carpet avevano alimentato i sospetti, ma la dichiarazione ufficiale è arrivata con questa affermazione pubblica. La coppia ha quindi ufficializzato il loro matrimonio.

La fede al dito di Zendaya e l’intimità evidente sui red carpet lasciavano pochi dubbi, ma la conferma ufficiale è arrivata da Tom Holland, che ha definito l’attrice « mia moglie » pubblicamente: la coppia si è sposata. Tom Holland chiama Zendaya «mia moglie». Durante la partecipazione al podcast britannico Dish, condotto dal dj Nick Grimshaw e dalla chef Angela Hartnett, Holland, 30 anni, è stato coinvolto in un gioco a domande rapide a tema Odissea, il film di cui è protagonista proprio con Zendaya: « Con chi ti piacerebbe trascorrere una vacanza in Grecia? », gli è stato chiesto. Tom non ci ha pensato troppo: « Penso che mia moglie sarebbe perfetta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'attore trentenne ha definito l'attrice «mia moglie» nel corso della partecipazione a un podcast: qualche giorno prima aveva scherzato sul fatto che «fosse sposata con lui»

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