Rosario e Alessandra | falò di confronto straordinario a Temptation Island ecco cosa è successo – Video da Witty TV

Durante la puntata di lunedì 27 luglio su Canale 5, è stato annunciato un nuovo incontro tra Rosario e Alessandra, definito un falò di confronto straordinario. Questo appuntamento si è svolto dopo il falò precedente, a cui aveva partecipato anche una single. La trasmissione è condotta da Filippo Bisciglia, che ha comunicato questa novità ai partecipanti. La puntata si è conclusa senza ulteriori dettagli sui risultati di questo confronto.

La storia tra Rosario e Alessandra a Temptation Island 2026 non si è conclusa con il discusso falò al quale aveva partecipato anche la single Giada. Nella puntata trasmessa lunedì 27 luglio su Canale 5, Filippo Bisciglia ha annunciato un nuovo incontro tra i due, definito un falò di confronto straordinario. A richiederlo è stato Rosario, che dopo alcuni giorni trascorsi lontano dalla fidanzata ha sentito il bisogno di rivederla, scusarsi e provare a ricucire il loro rapporto. Alessandra ha accettato di presentarsi, pur mostrandosi inizialmente molto diffidente. Perché Rosario e Alessandra hanno fatto un nuovo falò a Temptation Island?. Rosario e Alessandra avevano abbandonato Temptation Island separatamente dopo un primo confronto particolarmente acceso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Il Ritorno di Alessandra e Rosario a Temptation Island 2026

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