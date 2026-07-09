Temptation Island per la prima volta falò di confronto a tre | la tentatrice Giada tra Rosario e Alessandra | Video Witty TV

Da superguidatv.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza puntata di Temptation Island, si è svolto il primo falò di confronto a tre. La tentatrice Giada si è confrontata con i due fidanzati, Rosario e Alessandra. Quest’ultima ha chiesto il falò, ma Rosario ha continuato a cucinare e ha rifiutato l’invito della compagna. È la seconda volta che Alessandra chiede il confronto con Rosario.

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Finale con sorpresa nella terza puntata di Temptation Island. Per la seconda volta Alessandra ha chiesto il falò di confronto a Rosario che inizialmente ha continuato a cuocere le salsicce e ha rifiutato la richiesta della fidanzata. Poi è intervenuto Filippo e Rosario è sceso a parlare con Ale. Ma il colpo di scena è stato l’arrivo di Giada, single che Rosario già conosceva e che ha visto una sera a Milano. Cosa è successo tra i due, cosa dirà ad Alessandra? Lo scopriremo nella prossima puntata di lunedì 13 luglio. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Temptation Island 2026 - Rosario rifiuta il falò di confronto anticipato

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