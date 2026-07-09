Nella terza puntata di Temptation Island, si è svolto il primo falò di confronto a tre. La tentatrice Giada si è confrontata con i due fidanzati, Rosario e Alessandra. Quest’ultima ha chiesto il falò, ma Rosario ha continuato a cucinare e ha rifiutato l’invito della compagna. È la seconda volta che Alessandra chiede il confronto con Rosario.

Finale con sorpresa nella terza puntata di Temptation Island. Per la seconda volta Alessandra ha chiesto il falò di confronto a Rosario che inizialmente ha continuato a cuocere le salsicce e ha rifiutato la richiesta della fidanzata. Poi è intervenuto Filippo e Rosario è sceso a parlare con Ale. Ma il colpo di scena è stato l’arrivo di Giada, single che Rosario già conosceva e che ha visto una sera a Milano. Cosa è successo tra i due, cosa dirà ad Alessandra? Lo scopriremo nella prossima puntata di lunedì 13 luglio. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Superguidatv.it - Temptation Island, per la prima volta falò di confronto a tre: la tentatrice Giada tra Rosario e Alessandra | Video Witty TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Rosario rifiuta il falò di confronto anticipato

Notizie e thread social correlati

Temptation Island, anticipazioni: arriva il falò a tre con Rosario, Alessandra e GiadaSu Temptation Island si prevede un confronto tra tre partecipanti: Rosario Monetti, Alessandra Ciociola e Giada Alessandrini.

Temptation Island 2026, la scelta dei fidanzati: chi sono le 13 tentatrici, Giada già conosce Rosario | Video Witty TvLe 13 tentatrici di Temptation Island 2026 sono state presentate ai sette fidanzati con cappucci rossi.

Temi più discussi: Seconda puntata mercoledì 1 luglio - Temptation Island Le puntate | Witty TV; Tira più un pelo di figo che un carretto di brioches: la seconda puntata di Temptation Island 2026 - Vale Tutto; Temptation Island, stasera su Canale 5: cosa succederà? Confronti e colpi di scena; Davvero Temptation Island è solo per ridere?.

Se Temptation Island entra a scuola per spiegare l'amore (e la filosofia). Di @AntonioGurrado x.com

[SPOILER] Temptation Island: anticipazioni 8 luglio! Video per Alessandra e 3 richieste di falò reddit

Temptation Island, il riassunto della terza puntata. Ecco cosa è successoDove eravamo rimasti? Gabriele ha chiesto il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Sara. È arrivata? Dopo molti minuti di attesa, arriva al falò di confronto anticipato. Lui ha ammesso sub ... sorrisi.com

Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntataTemptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in onda stasera. Tutte le informazioni ... tpi.it