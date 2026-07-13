Temptation Island Alessandra lascia Rosario al falò di confronto | Voglio pensare a me stessa | Video Witty tv

Da superguidatv.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al falò di confronto tra Alessandra e Rosario, trasmesso nella quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di lasciare Rosario. La donna ha dichiarato di voler concentrarsi su se stessa. Per la prima volta nel programma, è stato presente anche un’altra tentatrice, Giada, che è anche ex amica della fidanzata. La scena si è svolta in modo diretto, senza altri interventi o commenti.

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Durante la quarta puntata di Temptation Island 2026 abbiamo assistito al falò di confronto tra Alessandra a Rosario. Per la prima volta nella storia del programma era presente anche la tentatrice Giada, nonchè ex amica della fidanzata. Al termine della discussione Alessandra decide di tornare da sola a casa: “ Non posso dire di non provare nulla per lui ma non sto bene. Voglio essere felice e pensare un po’ a me stessa “. Rosario l’abbraccia ma accetta la sua decizione. Ecco il video Witty tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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