Roma maglia da record | +65% di vendite rispetto lo scorso anno

Le vendite della maglia da calcio della squadra di Roma sono aumentate del 65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La presentazione ufficiale del nuovo kit Home 2026-2027, in occasione del 99esimo anniversario, ha attirato l’interesse dei tifosi. I dati di vendita indicano un incremento significativo, confermando il successo dell’evento e dell’abbigliamento ufficiale.

In occasione del 99esimo compleanno, la Roma ha presentato ufficialmente il kit Home 20262027 conquistando subito tuti i tifosi. A confermalo sono i dati: + 65% nelle vendite rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Un gesto d’amore che conferma l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Boom di vendite per la maglia casalinga. Lo scorso 22 luglio, data dell’anniversario della nascita della Roma, la società giallorossa ha pubblicato sui proprio canali ufficiali di comunicazione la nuova maglia Home 202627 che vestirà i calciatori e le calciatrici della Capitale. Il kit casalingo ha riscosso un successo sin da subito. Come riportato dal... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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