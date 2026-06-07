Il Fenerbahçe ci riprova su Calhanoglu come l’anno scorso E come l’anno scorso l’Inter non ha intenzione di cedere
Il Fenerbahçe torna a sondare il giocatore, come l’anno scorso, senza che l’Inter abbia mostrato segnali di apertura. Dalla Turchia circolano voci su un possibile trasferimento in patria di Hakan Çalhanoglu, con il club turco indicato come potenziale destinazione. La società nerazzurra continua a mantenere ferme le proprie posizioni, senza avanzare offerte o trattative ufficiali. La situazione resta invariata rispetto alla stagione precedente.
È uno scenario già visto, quasi una replica della stagione scorsa. Dalla Turchia tornano a circolare indiscrezioni su un possibile ritorno in patria di Hakan Çalhano?lu, con il Fenerbahçe nuovamente indicato tra i club che avrebbero mosso interesse per il centrocampista dell’ Inter. Un’ondata di voci che, però, secondo il Corriere dello Sport avrebbe ben poche possibilità di tradursi in qualcosa di concreto. Il club nerazzurro ha già deciso, e la linea è netta: Çalhano?lu resta ad Appiano Gentile. L’Inter sceglie di tenerlo anche senza rinnovo. La posizione della società è peculiare e vale la pena sottolinearla. L’Inter non ha fretta di rinnovare il contratto del centrocampista turco, ma al tempo stesso non ha alcuna intenzione di cederlo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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