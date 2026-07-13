Ho ripreso 9 chili rispetto all’anno scorso quindi adesso se volete potete chiedermi anche dell’aumento di peso | lo sfogo di Lizzo dopo le polemiche sul suo dimagrimento

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lizzo ha annunciato di aver ripreso nove chili rispetto all’anno precedente, invitando le persone a chiederle anche dell’aumento di peso. La cantante ha risposto con tono ironico alle critiche sul suo aspetto fisico, che sono emerse negli ultimi mesi.

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“ Ho ripreso 9 chili rispetto all’anno scorso, quindi adesso, se volete, potete chiedermi anche dell’aumento di peso”. Lizzo sceglie l’ironia per rispondere a chi, negli ultimi mesi, ha commentato soprattutto il suo aspetto fisico. In una lunga intervista al Guardian, la cantante racconta di aver riacquistato parte del peso perso e ne approfitta per tornare sul rapporto tra corpo femminile, pressione sociale e body positivity. Non è un tema qualsiasi per l’artista, che negli ultimi due anni è stata al centro di un acceso dibattito. Dopo aver mostrato una trasformazione fisica importante, Lizzo è stata accusata da alcuni fan di aver “tradito” il movimento della body positivity, di cui era considerata una delle principali icone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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