Lizzo ha annunciato di aver ripreso nove chili rispetto all’anno precedente, invitando le persone a chiederle anche dell’aumento di peso. La cantante ha risposto con tono ironico alle critiche sul suo aspetto fisico, che sono emerse negli ultimi mesi.

“ Ho ripreso 9 chili rispetto all’anno scorso, quindi adesso, se volete, potete chiedermi anche dell’aumento di peso”. Lizzo sceglie l’ironia per rispondere a chi, negli ultimi mesi, ha commentato soprattutto il suo aspetto fisico. In una lunga intervista al Guardian, la cantante racconta di aver riacquistato parte del peso perso e ne approfitta per tornare sul rapporto tra corpo femminile, pressione sociale e body positivity. Non è un tema qualsiasi per l’artista, che negli ultimi due anni è stata al centro di un acceso dibattito. Dopo aver mostrato una trasformazione fisica importante, Lizzo è stata accusata da alcuni fan di aver “tradito” il movimento della body positivity, di cui era considerata una delle principali icone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho ripreso 9 chili rispetto all’anno scorso, quindi adesso, se volete, potete chiedermi anche dell’aumento di peso”: lo sfogo di Lizzo dopo le polemiche sul suo dimagrimento

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