Roma Collatino | la lite la rissa e l' omicidio nella stazione dei pusher Il killer ha infierito sul corpo del rivale agonizzante

A Roma, nella stazione di Collatino, un uomo è stato ucciso dopo una lite tra pusher. La vittima, agonizzante, è stata colpita alla testa con un cacciavite. L’aggressore ha poi infierito sul corpo, colpendolo con calci e spogliandolo degli indumenti, che ha gettato via. La scena si è svolta davanti a testimoni, che hanno assistito alla violenza e all’omicidio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Gli ha piantato un cacciavite nella testa e poi ha oltraggiato la vittima distesa a terra: una raffica di calci, quindi l’ha spogliata, lanciando via gli indumenti. Nella stazione «Palmiro Togliatti», al Collatino, alle sei del pomeriggio del 18 luglio scorso. Un sabato di sangue e degrado, perché la zona dello scalo ferroviario è un crocevia di spacciatori e altri malavitosi. Un luogo delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico, a due passi dal Quarticciolo e dal campo nomadi di via Salviati, teatro già l’anno scorso di una violenza sessuale a una donna a una fermata d’autobus e prima ancora della morte di una giovane studentessa cinese Zhang Yao, travolta da un treno nel 2016 alla stazione Tor Sapienza, mentre inseguiva a piedi lungo i binari tre malviventi che l’avevano appena derubata. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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