Roma Collatino omicidio alla stazione Togliatti | reagisce a un rapinatore per difendere un amico e muore in ospedale

Un uomo di 30 anni egiziano è morto dopo otto giorni di ricovero al Policlinico Umberto I. La vittima era intervenuta per difendere un amico durante una rapina alla stazione Togliatti, a Collatino, ed è stata colpita da colpi di arma da fuoco. L'aggressore si è dato alla fuga. La polizia sta indagando sull'episodio.

Tragedia alla stazione Palmiro Togliatti, al Collatino. Un egiziano 30enne è morto dopo otto giorni di agonia al Policlinico Umberto I dove era stato ricoverato una settimana fa in seguito a un'aggressione subita nello scalo ferroviario da un suo amico da parte di un cittadino gambiano, 28enne pregiudicato, che era stato arrestato poco dopo dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha cercato di difendere un amico da un'aggressione a scopo di rapina commessa dall'altro uomo, armato di cacciavite, che ha colpito la vittima più volte anche alla testa, prima di allontanarsi dalla stazione con il portafoglio dell'altra persona. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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