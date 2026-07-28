Rodri ha rifiutato un'offerta del Psg, che gli aveva proposto uno stipendio raddoppiato rispetto a quello offerto dal Manchester City. L'offerta è stata presentata dal presidente del club francese, ma il centrocampista ha confermato di voler solo giocare nel Real Madrid. La trattativa tra il Psg e Rodri si è conclusa senza accordo.

Rodri, oggetto del desiderio di mezza Europa in questa sessione di mercato, non andrà al Psg. Al Khelaïfi ha messo sul tavolo dello spagnolo una offerta con stipendio raddoppiato rispetto a quello offerto dal Manchester City in fase di rinnovo, ma il Pallone d'Oro ha detto no. Il suo desiderio è il bianco del Real Madrid, club con cui c'è già un accordo. In alternativa, Rodri continuerebbe un anno agli Sky Blues prima di andare a parametro zero alla corte di Mourinho. Le Merengues stanno chiudendo la pratica Diomandé, prima di lanciare l'assalto finale dedicando tutte le proprie forze al capitano della Spagna: 50-60 milioni il prezzo per il classe 1996, cifra già ampiamente conosciuta da Pérez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rodri, no secco all'offerta del Psg: vuole solo il Real Madrid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

Il Psg è pronto a rovinare i piani del Real Madrid per Rodri: gli scenariIl Paris Saint-Germain si prepara a sfidare il Real Madrid per il centrocampista che ha appena vinto il Mondiale.

Temi più discussi: Mastantuono via in prestito: anche dei club italiani potrebbero bussare alla porta del Real...; Real Madrid, Rodri avrebbe detto sì al trasferimento. Ora la trattativa col Man' City; Tutta Europa vuole Rodri: il Real Madrid guida la corsa, ma non è solo; Fiorentina favorita per Mastantuono in prestito.

Rodri, braccio di ferro Real-City. Intanto Maresca blinda GvardiolA Madrid continuano a sognare il centrocampista campione del mondo, ma a Manchester hanno le idee chiare sul suo futuro ... tuttosport.com

Real Madrid, mercato da sogno per Mourinho: Rodri e Diomandé per l'assalto alla Champions League. Brahim Diaz e Mastantuono occasioni in uscitaIl calciomercato del Real Madrid è iniziato con quattro colpi a effetto: ma le sorprese per i blancos non sono ancora finite. msn.com