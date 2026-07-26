Rodri ha rifiutato il rinnovo con il Manchester City. L'Arsenal ha presentato un'offerta per un giocatore chiave del Real Madrid. A Sportmediaset, Angelo Battisti ha annunciato due trasferimenti che coinvolgono il Real Madrid e scuotono il mercato internazionale.

A Sportmediaset Angelo Battisti svela due colpi che infiammano il mercato internazionale e in entrambi c'entra il Real Madrid. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

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Rodri says Man City need to be ready to capitalise if Arsenal drop points

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