Il Paris Saint-Germain si prepara a sfidare il Real Madrid per il centrocampista che ha appena vinto il Mondiale. Dopo aver già raggiunto un accordo con il Manchester City, il giocatore è ora nel mirino del club francese, che intende inserirlo nel proprio roster. Il Real Madrid deve ancora trattare con l’agente del calciatore, ma il Psg si fa avanti come possibile alternativa.

Dopo aver vinto il Mondiale, Rodri è pronto a infiammare il mercato. Il centrocampista del Manchester City, che avrebbe già raggiunto un accordo con il Real Madrid (i Blancos devono adesso trattare con Maresca), sarebbe adesso finito nel mirino del Psg. Lo scrive Rmc Sport., Luis Enrique, svela il portale francese, non aveva intenzione di acquistare un centrocampista in questa finestra estiva dei trasferimenti, ma il tecnico spagnolo reputa Rodri un'occasione di mercato così ghiotta da non farsi sfuggire. Ghiotta soprattutto perché il 30enne ha il contratto in scadenza con gli inglesi nel 2027. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Psg è pronto a rovinare i piani del Real Madrid per Rodri: gli scenari

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UCL winners prime Real Madrid vs PSG

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