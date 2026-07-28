Rocco Siffredi presenta il suo nuovo film ma il giudizio del figlio sulla sua recitazione vale più di ogni recensione | Due

Anche le icone devono fare i conti con i giudici più spietati: i propri figli e lo sa bene Rocco Siffredi. Difatti il 62enne, simbolo internazionale di un’industria che divide e affascina, si è trovato a vivere un’esperienza del tutto nuova sul set di Blue, film tradizionale diretto lontano dai confini del cinema per adulti che lo ha reso celebre. Un ruolo apparentemente semplice sulla carta, quello di un padre, ma carico di significati simbolici e personali che hanno fatto emergere ansie inaspettate in un professionista abituato a trasformarsi davanti alla telecamera senza apparente timore. Nel lungometraggio, Siffredi interpreta il genitore di Luce, personaggio portato sullo schermo dalla giovane Alexia Cozzi, 22 anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Rocco Siffredi si mette a nudo: Il set e il dramma del figlio - Andiamo al cinema | Blue

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Oggi è tutto digitale, c'è una tale facilità nell'approcciare il mondo del porno che spiazza anche me che sono oltre quarant'anni che ci sto. Lo dico da 15 anni, servirebbe l’educazione sentimentale e digitale nelle scuole. Rocco Siffredi viene premiato al BCT x.com

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