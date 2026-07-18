Al BCT Festival, il cast del film “Blue” ha discusso della crescente esposizione dei giovani al porno online. Durante l’evento, si è evidenziato come si stia formando una generazione di pornostar senza che siano chiariti i rischi legati a questa scelta. Il focus è sui guadagni facili percepiti, piuttosto che sui possibili effetti sulla vita personale e professionale. Il film affronta il tema dell’uso delle piattaforme digitali a pagamento e delle implicazioni di questa esposizione.

Un film che affronta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni: l’esposizione del corpo sulle piattaforme digitali a pagamento e le conseguenze che queste scelte possono avere sulla vita delle nuove generazioni. In occasione della presentazione di Blue, opera prima alla regia di Eleonora Puglia, il cast composto da Alexia Cozzi, Shaen Barletta e Rocco Siffredi ha raccontato il lavoro svolto sui personaggi, riflettendo sui temi al centro della pellicola: consapevolezza, identità, mercato dell’immagine e precarietà nel mondo dello spettacolo. Intervista al cast di “Blue”, Roco Siffredi: «Un tema scomodo che riguarda le nuove generazioni». Alexia Cozzi e Shaen Barletta, i vostri personaggi si espongono molto, anche fisicamente, attraverso una piattaforma online. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rocco Siffredi e il cast del film “Blue” al BCT Festival: «Stiamo crescendo una generazione di pornostar senza spiegare i rischi. Il problema non è il p*rno, ma l’illusione dei guadagni facili online»

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