Rocco Siffredi il bacio con Rosa Caracciolo sul red carpet del nuovo film

Da dilei.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo si sono scambiati un bacio sul red carpet del nuovo film dell’attore. L’evento si è svolto durante la presentazione del film, attirando l’attenzione dei presenti. Il gesto ha rappresentato un momento di affetto tra i due, che sono sposati da diversi anni. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alla natura dell’evento o alle motivazioni dietro il gesto.

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Un bacio che racconta un amore solido, capace di superare difficoltà e incomprensioni, fatto di tenerezza e sostegno reciproco. A scambiarselo Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sul red carpet del nuovo film dell’attore e pornodivo. Il bacio fra Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sul red carpet. Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sono stati i protagonisti dell’anteprima di Blue. Nel film diretto da Eleonora Puglia, Siffredi veste i panni di un padre che scopre per caso che sua figlia adolescente pubblica i rapporti intimi con il fidanzato online. In Blue, Rocco Siffredi è il padre, particolarmente rigido e severo, di Luce (interpretata da Alexia Cozzi), una giovane che arriva da una famiglia benestante. 🔗 Leggi su Dilei.it

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