Roberto Mancini di nuovo Ct della Nazionale la mossa di Malagò per uscire dal caos Claudio Ranieri al posto di Maldini – La diretta

Il calcio italiano riparte da zero. Alle 12 avrà inizio il Consiglio Federale presso la sede di Roma della Figc: il presidente federale Giovanni Malagò dovrebbe indicare il nome del commissario tecnico. Insieme alla candidatura del ct, verrà proposto anche il nuovo direttore tecnico, viste le dimissioni di Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo comunicate nella serata di ieri allo stesso Malagò. Decisivo il passo indietro dello stesso presidente federale rispetto alla candidatura di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale. Uno strappo considerato insanabile da Maldini, che avrebbe voluto carta bianca nella scelta del commisario tecnico. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Ct Nazionale, cresce l'imbarazzo in Figc: il caso Pirlo, i figli di Maldini e i dubbi di Malagò

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Nuovo CT Nazionale: ‘New Deal’ Malagò partirà da Roberto Mancini?Il nome di Roberto Mancini torna a circolare come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Temi più discussi: Roberto Mancini di nuovo alla guida dell’Italia? I pro e i contro. Gli amici storici di Jesi: E’ l’uomo giusto; Ct Italia, Mancini favorito per la panchina della Nazionale. Conte sullo sfondo; Italia, che succede adesso: Mancini torna avanti, Conte sullo sfondo. Tutti gli scenari verso il nuovo ct; È un'Italia per due: la Serie A vuole Conte, ma Mancini è davanti. VOTA è l'uomo giusto per la Nazionale?.

Giovanni Malagò ha appena annunciato al Consiglio Federale che Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale. A breve atteso anche l'annuncio di Ranieri come DT x.com

Nuovo Ct nazionale italiana, il Consiglio Federale in diretta: Malagò deve scegliere. Mancini favorito su Conte; no di Chiellini, Ranieri possibile dtMalagò al Consiglio della Federcalcio, si aspetta la svolta sul nome del commissario tecnico. Chiellini si tira fuori dalla corsa a direttore tecnico: Sono felice nel mio ruolo alla Juventus ... corriere.it

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Roberto Mancini di nuovo alla guida dell’Italia? I pro e i contro. Gli amici storici di Jesi: E’ l’uomo giustoTorna a prendere quota il ritorno del tecnico sulla panchina azzurra. L’amico Bruno Sassaroli guida i tifosi di casa sua: Bravissimo nelle situazioni in cui c’è da rifondare ... msn.com