New Deal Figc targato Giovanni Malagò è partito più carico che mai. Ebbene sì, il nome di Roberto Mancini torna a rimbombare attorno alla Nazionale italiana. “Mancio allenatore vincente, tecnico di spessore e con caratura internazionale. Conte invece. vince scudetti ma in Europa non ha vinto mai”, le parole al miele verso il Mancio di Paolo Brosio, ai nostri microfoni, nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore Forte dei Marmi. Che dire. Dopo mesi di silenzi, indiscrezioni e movimenti dietro le quinte, il possibile ritorno del Mancio da Jesi come CT sta diventando più di una suggestione. A spingere verso questa direzione ci sarebbe un asse influente composto da Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Nuovo CT Nazionale: ‘New Deal’ Malagò partirà da Roberto Mancini?

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