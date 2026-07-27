Chi sarà il nuovo ct della Nazionale? Chi non vuole Mancini chi spera in Conte e l’idea Chiellini | il piano di Malagò per uscire dal pantano

Il nuovo ct della Nazionale sarà deciso a breve. Sul tavolo resta l’ipotesi di Chiellini come direttore tecnico, mentre i nomi in corsa per la panchina sono Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini è il favorito, ma ci sono anche richieste di cambiamento. La decisione arriverà nei prossimi giorni.

Si riparte praticamente da zero, sul tavolo resta l’idea di Giorgio Chiellini come direttore tecnico, mentre per la panchina tornano inevitabili i soliti due nomi: Roberto Mancini, il favorito, e Antonio Conte. Su Mancini, però, c’è un problema non da poco: fonti della Lega hanno confermato all’Ansa che il suo nome non convince i club di Serie A. Le malelingue dicono invece che il tecnico salentino sarebbe perfetto, anche perché così non andrebbe sulla panchina di Serie A di un potenziale avversario. Il tempo intanto si accorcia, e l’ultimo aggiornamento arrivato da Giovanni Malagò (« Domani ci saranno novità ») risale a prima di un addio che ha spiazzato un po’ tutti. 🔗 Leggi su Open.online

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Italia, Gattuso non sarà più CT della Nazionale: Conte e Allegri i nomi per sostituirlo

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