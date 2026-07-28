Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli della Campania è stato rinnovato e avrà validità fino al 2029. La firma dell’accordo è avvenuta ieri, 27 luglio, presso la sede di Confagricoltura Campania.

?È stato sottoscritto ieri, 27 luglio, presso la sede di Confagricoltura Campania, il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania. L’accordo, firmato da Cia Agricoltori Italiani Campania, Confagricoltura Campania e Coldiretti Campania insieme alle organizzazioni sindacali Confederdia Campania, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, avrà validità fino al 31 dicembre 2029 e rappresenta un importante risultato della contrattazione regionale, confermando l’impegno condiviso nel valorizzare il lavoro qualificato e rafforzare la competitività delle imprese agricole.?L’intesa interessa circa 1.800 quadri e impiegati agricoli delle aziende campane e introduce importanti novità. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rinnovato il Contratto Collettivo per i quadri e gli impiegati agricoli della Campania: intesa fino al 2029

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