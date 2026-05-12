Domenico Pace resta a Piacenza | contratto rinnovato fino al 2029

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha annunciato il rinnovo del contratto del libero Domenico Pace fino al 2029. Il giocatore, nato nel 2000 e proveniente da Castellana Grotte, continuerà a vestire la maglia biancorossa per le prossime tre stagioni. Dopo aver concluso la sua prima annata in squadra, durante la quale la società ha vinto la competizione Cev, Pace rimane nel roster della squadra.

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