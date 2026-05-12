Domenico Pace resta a Piacenza | contratto rinnovato fino al 2029
La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha annunciato il rinnovo del contratto del libero Domenico Pace fino al 2029. Il giocatore, nato nel 2000 e proveniente da Castellana Grotte, continuerà a vestire la maglia biancorossa per le prossime tre stagioni. Dopo aver concluso la sua prima annata in squadra, durante la quale la società ha vinto la competizione Cev, Pace rimane nel roster della squadra.
La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha prolungato il contratto del libero Domenico Pace fino al 2029: il giocatore classe 2000, originario di Castellana Grotte, resterà dunque in maglia biancorossa per altre tre stagioni dopo una prima annata piacentina chiusa con la vittoria della Cev.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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