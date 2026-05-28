Calabria rinnovato il contratto degli operai agricoli e florovivaisti | aumenti del 5,1% in busta paga

È stato firmato oggi l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti per il biennio 2026-2027. L’intesa prevede un aumento del 5,1% delle retribuzioni in busta paga. L’accordo riguarda lavoratori del settore agricolo e florovivaista e si applica a livello nazionale.

È stato raggiunto nella mattinata di oggi l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti per il biennio 2026-2027. A darne notizia è la Uila Uil Calabria, che sottolinea come l’intesa interessi in regione oltre 82.000 lavoratrici e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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