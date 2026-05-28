Calabria rinnovato il contratto degli operai agricoli e florovivaisti | aumenti del 5,1% in busta paga
È stato firmato oggi l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti per il biennio 2026-2027. L’intesa prevede un aumento del 5,1% delle retribuzioni in busta paga. L’accordo riguarda lavoratori del settore agricolo e florovivaista e si applica a livello nazionale.
È stato raggiunto nella mattinata di oggi l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti per il biennio 2026-2027. A darne notizia è la Uila Uil Calabria, che sottolinea come l’intesa interessi in regione oltre 82.000 lavoratrici e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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in attesa di un'altra notizia molto importante per le sorti di Venezia, ci fa piacere condividere con tutties questa notizia, per noi molto bella nei giorni scorsi la MarcoPolo ha rinnovato il suo contratto d'affitto quindi, con la grazia che ci contraddistingue, ci avrete t facebook
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