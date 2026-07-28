"C’è qualcosa che non torna negli aumenti delle rette dell’ RSA Montefeltro ". Non è la prima volta che i famigliari dei degenti della residenza protetta Montefeltro di Urbino fanno sentire la loro voce contro gli aumenti delle rette mensili scattati ormai da quasi un mese, ma stavolta portano alcuni numeri a supporto della loro tesi. "Mentre centinaia di famiglie marchigiane – dice il coordinamento famigliari – affrontano aumenti pesantissimi delle rette nelle RSA e nelle Residenze Protette, dalla Regione Marche, dall’AST e dai comuni continua ad arrivare soltanto un assordante silenzio. Nonostante mobilitazioni, richieste di confronto, appelli pubblici e prese di posizione di associazioni, sindacati e forze politiche, ad oggi nessuna risposta concreta ci è arrivata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rincari alla Rsa, la protesta continua. Le famiglie: "Qualcosa non torna"

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