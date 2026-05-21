Sui rincari alla Rsa serve tutelare i più fragili

Un appello sottolinea la necessità di adottare misure di tutela per le persone più vulnerabili che risiedono nelle residenze sanitarie assistenziali. Si richiede inoltre un controllo più accurato da parte delle autorità pubbliche per garantire il rispetto delle condizioni di cura e sicurezza nelle strutture. La richiesta arriva in un momento in cui si discute degli aumenti dei costi di gestione e delle conseguenze sui residenti. La questione riguarda la protezione di chi si trova in condizioni di maggiore fragilità.

"Servono tutele per i più fragili e una reale vigilanza pubblica sulle RSA ". È l’appello di Sinistra per Urbino, che intervenendo sulla recente novità dell’ aumento di oltre 200 euro al mese delle rette della Residenza Montefeltro di Urbino, esprime pieno sostegno alle istanze dei familiari degli ospiti. "Il rinvio degli aumenti in attesa di chiarimenti da parte della Regione Marche – dice il gruppo politico – si conferma per ciò che è: una misura temporanea che non cambia la sostanza. Dalla fine dell’estate, le famiglie dovranno affrontare rincari che possono arrivare fino a oltre 3mila euro annui per ospite. Un peso economico insostenibile che colpisce nuclei familiari già messi a dura prova dalla gestione della non autosufficienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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