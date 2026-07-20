Lo scuolabus della linea Blu di Cassina de’ Pecchi continuerà a funzionare anche nel prossimo anno scolastico, dopo le proteste dei genitori. Il servizio, che trasporta gli studenti delle medie, non sarà sospeso come inizialmente previsto. Tuttavia, il costo a carico delle famiglie subirà un lieve incremento. La decisione è stata comunicata dopo che le richieste dei genitori hanno portato a un ripensamento sulla soppressione del servizio.

Cassina de’ Pecchi (Milano) – La protesta centra l’obiettivo. La linea Blu dello scuolabus di Cassina per i ragazzi delle medie non sarà soppressa: il servizio continuerà anche nel prossimo anno scolastico con un lieve aumento della quota a carico delle famiglie. La decisione è arrivata dopo settimane di polemiche, una raccolta firme, il flashmob dei genitori davanti al Municipio ( nella foto ) e un faccia a faccia con la sindaca Elisa Balconi il giorno dopo l’iniziativa. L’aumento. A dare l’annuncio è stata la lista ViviAmo, con un post sui social pubblicato al termine dell’incontro con le famiglie. «Dopo aver fatto le nostre valutazioni e al termine di un confronto costruttivo abbiamo confermato la prestazione». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scuolabus della discordia: dopo la protesta torna in servizio ma aumenta il costo per le famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cnpr forum, aumenta il costo del denaro: quale futuro per famiglie e imprese?

Ma perché Belen è stata esclusa dall'Isola? Nuove indiscrezioni: "La riunione della discordia, deciso dopo un incontro"Secondo nuove indiscrezioni, Belen Rodriguez è stata esclusa dall’Isola a seguito di una riunione definita “della discordia”, decisa dopo un incontro...