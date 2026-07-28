L'ANIA ha pubblicato la relazione annuale 2025-2026, affermando che le compagnie di assicurazioni RC Auto mostrano segni di miglioramento nei loro bilanci. Secondo l’associazione, il settore avrebbe raggiunto un equilibrio economico dopo periodi complessi. Tuttavia, non sono stati inclusi dati o opinioni delle persone danneggiate nelle auto assicurate. La relazione si concentra sui risultati finanziari delle imprese, senza approfondire l’esperienza dei clienti coinvolti nei sinistri.

La Relazione annuale ANIA 2025-2026, da pochi giorni resa pubblica, fotografa un mercato della RC Auto che, secondo l’associazione delle imprese assicuratrici, avrebbe ritrovato un equilibrio economico dopo anni difficili. Premi in aumento, minore frequenza dei sinistri e conti più solidi rappresentano il messaggio principale del rapporto. Si tratta certamente di dati interessanti, ma che meritano di essere letti nella loro interezza. Perché, se è vero che raccontano la situazione delle compagnie, non necessariamente descrivono quella degli assicurati e dei danneggiati. L’ANIA evidenzia che il premio medio RC Auto è salito del 4% nel 2025, passando da 346 a 360 euro, mentre a dicembre il premio medio ha raggiunto i 387 euro. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - RC Auto: ANIA conferma che i conti delle compagnie migliorano. Ma manca il punto di vista dei danneggiati

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