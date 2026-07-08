Il governo e le compagnie assicurative hanno deciso di eliminare la differenziazione dei premi Rc Auto in base alla residenza, che aveva penalizzato gli automobilisti del Sud, in particolare di Napoli e della Campania. La nuova normativa mira a uniformare i costi e a premiare i conducenti più virtuosi, eliminando le differenze di prezzo legate alla regione di appartenenza. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Basta con l’Rc Auto differenziata in base alla residenza. Un meccanismo che ha penalizzato per anni gli automobilisti del Sud e, in particolare, di Napoli e della Campania. Basta scorrere l’ultima classifica elaborata da Assoutenti su dati Ivass. Il poco invidiabile primato delle polizze più care è a Napoli, con un premio medio di 592 euro. La svolta è arrivata nei giorni scorsi durante l’assemblea dell’Ania, l’associazione che riunisce le compagnie di assicurazioni. La proposta A imprimere un’accelerazione il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che non ha usato mezze parole chiedendo alle aziende uno sforzo per arrivare, già nelle prossime settimane, a una soluzione capace di distinguere il comportamento del singolo assicurato dal rischio medio del territorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rc Auto, Sud penalizzato. Patto governo-compagnie: «Premiare i più virtuosi»

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