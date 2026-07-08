Dal 17 luglio entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini. Quando si verifica un incidente, le compagnie possono esercitare il diritto di rivalsa sul conducente se quest’ultimo non ha stipulato una polizza valida o ha fornito false informazioni. La rivalsa si applica anche in presenza di violazioni delle norme di circolazione o di comportamenti gravemente colposi. La normativa riguarda sia i danni a terzi sia quelli alle cose.

Roma, 8 luglio 2026 – Ma quando scatta il diritto di rivalsa delle assicurazioni sul conducente di monopattino? Questo è sicuramente uno degli aspetti più delicati del nuovo obbligo che entra in vigore dal 17 luglio. Assicurazione dei monopattini e diritto di rivalsa. “Nella polizza di norma è sempre chiarito che quella clausola è prevista se non si osservano le norme del codice della strada ”, ricorda Roberto Benigni, vicepresidente dell’ Anvu, l’associazione professionale polizia locale d’Italia. “Per i monopattini è prudente verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero”, chiarisce nelle Faq il ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assicurazione dei monopattini, che cos’è e quando scatta il diritto di rivalsa delle compagnie

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Targa e assicurazione monopattini. Il sistema non decolla

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