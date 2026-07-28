Ieri si è conclusa una staffetta organizzata dagli amici di Rayan Lassoued presso le sedi sindacali. L’iniziativa è stata promossa per mantenere alta l’attenzione sulla morte di Rayan e sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. La manifestazione ha coinvolto partecipanti che hanno voluto sensibilizzare sull’importanza della tutela della salute in ambito lavorativo. Non sono stati annunciati altri eventi o dichiarazioni ufficiali.

Si è conclusa ieri la staffetta promossa dagli amici di Rayan Lassoued presso le sedi sindacali; un’iniziativa di partecipazione e sensibilizzazione, realizzata per tenere alta l’attenzione sulla morte di Rayan e sul diritto alla salute e sicurezza sul lavoro. Nel corso delle settimane la staffetta ha fatto tappa nelle sedi delle organizzazioni sindacali confederali a Cesena: il 4 giugno presso la CGIL Forlì Cesena, il 19 giugno presso la CISL Romagna e il 7 luglio presso la UIL Cesena. CGIL, CISL e UIL hanno aderito con convinzione, riconoscendo il valore civile dell’iniziativa e il suo contributo alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rayan, la sicurezza non è mai un costo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

73-Year-Old Woman Living On An Island In Thailand... THEY'RE NOT PUTTING ME IN A HOME

Notizie e thread social correlati

Il gelo nel corteo: "La sicurezza non è un costo aggiuntivo"Un incidente mortale sul lavoro ha scosso una manifestazione a Firenze, mentre la Toscana registra il tasso più alto di infortuni sul lavoro in...

Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino, i sindacati in piazza: “La sicurezza non è un costo”Questa mattina, in occasione di uno sciopero di un’ora indetto dalle sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, si è svolto un presidio...

Argomenti più discussi: Si conclude la staffetta per Rayan, morto a 21 anni in un cantiere. I sindacati: Il territorio raccolga il testimone; Terminata la staffetta per Rayan; Crimini della sicurezza.

Fabbrica 4.0: perché la sicurezza non è (più) solo un tema ITChi oggi gestisce una fabbrica più o meno digitale, si trova ad affrontare un rischio che non è più teorico. Il manifatturiero è infatti diventato un bersaglio prioritario del cybercrime: secondo ... datamanager.it