Un incidente mortale sul lavoro ha scosso una manifestazione a Firenze, mentre la Toscana registra il tasso più alto di infortuni sul lavoro in Italia. Durante l’evento, i partecipanti hanno ripetutamente sottolineato che la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro non dovrebbe essere considerata un costo aggiuntivo. La notizia ha attirato l’attenzione sul tema della prevenzione e delle condizioni di sicurezza nel settore, in un momento di crescente preoccupazione per gli incidenti sul lavoro.

Toscana maglia nera nazionale per gli infortuni sul lavoro. La notizia del nuovo incidente mortale sul lavoro è piombata come un macigno sulla manifestazione di Firenze. I sindacati si stavano preparando al corteo, c’era rigore per la difficile situazione dell’industria toscana, ma sulle prime c’era anche voglia di stare insieme, di seguire il ‘rito’ del corteo. Poi sono arrivati gli aggiornamenti da Sesto Fiorentino, dove un 48enne al lavoro in un cantiere è morto per le ferite riportate. E allora i volti diventano bui, le parole taglienti: "Proprio pochissimi giorni fa – ha detto la segretaria della Cisl Toscana, Silvia Russo – abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo regionale per avere soluzioni anche nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gelo nel corteo: "La sicurezza non è un costo aggiuntivo"

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