Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino i sindacati in piazza | La sicurezza non è un costo

Da corrieretoscano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, in occasione di uno sciopero di un’ora indetto dalle sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, si è svolto un presidio nel cantiere di via Lucchese a Sesto Fiorentino, dove la settimana scorsa si è verificato un infortunio mortale sul lavoro. La manifestazione ha coinvolto i lavoratori e i rappresentanti sindacali, che hanno ribadito che la sicurezza nei cantieri non rappresenta un costo aggiuntivo.

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SESTO FIORENTINO – Questa mattina (14 luglio), in occasione dello sciopero provinciale di un’ora a fine turno indetto da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil si è tenuto un presidio al cantiere di via Lucchese a Sesto Fiorentino dove la scorsa settimana si è verificato un infortunio mortale. Una mobilitazione per ribadire che la sicurezza non è un costo. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non è negoziabile. “Ogni giorno nei cantieri si continua a morire o a subire gravi infortuni. È una strage che non può essere accettata né considerata una tragica fatalità – dicono i promotori –  Chiediamo più sicurezza in tutti i cantieri; il... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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