Raw 27.072026 Last show before SummerSlam

Da zonawrestling.net 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ultima puntata di Monday Night Raw prima di SummerSlam si è svolta all’Intuit Dome di Los Angeles. La serata è iniziata con Oba Femi che si è recato nella gabbia dell’Hell in a Cell Match, dove ha incontrato Adam Pearce e Triple H per il controllo del peso in vista dell’incontro programmato.

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Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Intuit Dome di Los Angeles, California. Lo show inizia con Oba Femi che raggiunge Adam Pearce e Triple H all’interno della gabbia dell’Hell in a Cell Match per effettuare il controllo del peso prima del loro incontro a SummerSlam. Oba Femi ha un peso di circa 137 kg. Poi tocca anche a Brock Lesnar che fa il suo ingresso. Ma non entra nella gabbia e chiude tutti al suo interno. Paul Heyman dice che non è una buona idea quella di farlo entrare lì dentro al momento. Ha vinto in UFC, MMA, e soprattutto in WWE. Quando si affronteranno nell’ Hell in a Cell continuerà la striscia vincente di Lesnar nella stipulazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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