Raw 13.072026 La sfida finale

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ American Airlines Center di Dallas, Texas. Lo show inizia con Paul Heyman e Brock Lesnar che raggiungono il ring. poi dice che i fan potrebbero chiedersi perché ci siano poliziotti a bordo ring. Heyman dice che Oba Femi è la ragione della presenza della polizia, e lo stesso Femi ha rifiutato la sua opportunità di andare il titolo del King of the Ring 2026 e di affrontare Lesnar. Dice che Femi è appiccicoso, ossessivo e “stalker”, poi lo paragona a una ex fidanzata psicopatica e dice di essere abituato a vedere la gente ossessionarsi per Lesnar finché non salgono sul ring con lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 13.07.2026 La sfida finale

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WWE Raw 7 July 2026 Bron Breakker Vs Oba Femi Brutal Match WWE Raw 2026 Highlights

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