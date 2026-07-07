Raw 06.072026 Un sostituto d’eccezione

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Allstate Arena di Rosemont, Illinois. Lo show inizia con Sami Zayn nel backstage che parla con Cody Rhodes. Gli dice che non riuscirà a riprendersi la cintura e lascerà la città come campione. Cody dice che voleva solo augurargli buona fortuna. Poi Gunther attacca Cody e parla successivamente con Sami. Gli dice che deve avere paura di lui, è sospeso ma vuole quel titolo. Poi continua ad attaccare Cody. Seth Rollins raggiunge il ring. Dice che non gli importa di Chicago e CM Punk. Lui vuole solo pensare ai suoi affari e ciò vuol dire affrontare Roman Reigns. Ma Roman non è presente perché forse non gli interessa troppo lo show o l’assegno non è troppo invitante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 06.07.2026 Un sostituto d’eccezione

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WWE Raw Highlights 17 June 2026 - Roman Reigns Vs Oba Femi Full Match World Heavyweight Championship

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