Raw 06.072026 Un sostituto d’eccezione

Da zonawrestling.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la puntata di Monday Night Raw, trasmessa dalla Allstate Arena di Rosemont, Illinois, Sami Zayn è stato visto nel backstage mentre parlava con Cody Rhodes.

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Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Allstate Arena di Rosemont, Illinois. Lo show inizia con Sami Zayn nel backstage che parla con Cody Rhodes. Gli dice che non riuscirà a riprendersi la cintura e lascerà la città come campione. Cody dice che voleva solo augurargli buona fortuna. Poi Gunther attacca Cody e parla successivamente con Sami. Gli dice che deve avere paura di lui, è sospeso ma vuole quel titolo. Poi continua ad attaccare Cody.  Seth Rollins raggiunge il ring. Dice che non gli importa di Chicago e CM Punk. Lui vuole solo pensare ai suoi affari e ciò vuol dire affrontare Roman Reigns. Ma Roman non è presente perché forse non gli interessa troppo lo show o l’assegno non è troppo invitante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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