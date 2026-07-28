Un candidato sostenuto da Forza Italia è stato eletto in una recente tornata elettorale locale. La vittoria ha suscitato reazioni tra gli utenti di un gruppo Facebook cittadino, dove alcuni hanno commentato che anche gli immigrati possono votare a destra, evidenziando una percezione di coinvolgimento di questa categoria nel risultato elettorale. La discussione si è concentrata sulla rappresentanza e sul ruolo degli immigrati nel processo democratico locale.

Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, impresa ormai affidata agli algoritmi e ai parenti nei pranzi di Natale, ma per raccontare come un problema reale si trasformi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi è toccato al post di Lorenzo dedicato a Rasel Ahmed, neoeletto consigliere comunale di Arezzo nelle file di Forza Italia e presidente dell’associazione del Bangladesh. Il titolo del post è già un programma politico: “Meno male che Silvio Rasel c’è?” Il cortocircuito è evidente.... 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Rasel eletto con Forza Italia, la sinistra scopre che gli immigrati possono anche votare a destra

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Rasel Ahmed (Forza Italia): Io portavoce di tutti. Il mio sogno Una squadra di cricket

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