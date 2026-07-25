Pirlo nuovo ct dell’Italia anche la politica è contraria Da destra a sinistra e per motivi diversi

Andrea Pirlo è prossimo a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, nonostante la contrarietà di diverse forze politiche di destra e di sinistra, ognuna con motivazioni differenti. La decisione sembra definita, anche se non sono esclusi eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. Nel frattempo, ex dirigenti come Maldini e Leonardo avevano preso in considerazione altri candidati, tra cui Pep Guardiola, prima di orientarsi verso Pirlo.

Andrea Pirlo, al netto di possibili colpi di scena, sarà il nuovo ct della Nazionale italiana. Paolo Maldini e Leonardo, dopo la corte a Pep Guardiola, hanno virato sul campione del Mondo nel 2006. Tuttavia, questa scelta ha portato con sé diverse critiche. Basti pensare anche agli interventi sulla questione di diversi politici importanti. La politica si schiera contro la scelta di Pirlo. Anche lo stesso Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha commentato all’Ansa la scelta di Pirlo: “ Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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