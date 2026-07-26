Un politico ha annunciato di voler rafforzare un centro politico autonomo, senza alleanze né con la destra né con la sinistra. Ha dichiarato di preferire un percorso indipendente e di non voler collaborare con i principali schieramenti. Il suo obiettivo è consolidare una forza moderata, considerata ancora influente nel panorama elettorale italiano. La strategia mira a rappresentare un segmento di elettorato che tradizionalmente si mantiene distante dai fronti più estremi.

Missione rafforzare il centro. Quello autonomo dagli schieramenti. Difficile? Ma non impossibile. Se gli estremi gonfiano il petto, è pur vero che il voto moderato in Italia ha sempre avuto il suo peso. Quindi dipende (quasi) tutto dalla strategia, dalla comunicazione. Il problema non sarebbe trovare gli elettori, ma convogliarli su un soggetto unico, riconoscibile, catchy, d’effetto, come dicono i consiglieri che parlano il linguaggio del marketing. Replicare l’operazione fatta da Avs: la lista che ha rivitalizzato una sinistra all’epoca ai minimi storici. Manovre sono in corso: non soltanto il dialogo, aperto e dichiarato, di Carlo Calenda, leader di Azione, con Pina Picierno e Luigi Marattin e i rispettivi movimenti, Spazio pubblico e Partito liberaldemocratico. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Calenda e l’operazione al centro che piace (anche) alla destra. Lui: «Né con Meloni né con la sinistra»

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