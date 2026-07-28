A Formigine si registrano due episodi di violenza tra giovani. La settimana scorsa, nei pressi del centro, si è verificata una rissa tra due gruppi, con un minorenne ferito a un occhio. Recentemente, si sono verificati altri episodi, tra cui alcuni ragazzini armati di ascia. La situazione ha generato preoccupazione tra residenti e autorità locali.

Dopo che la settimana scorsa, nei pressi del centro cittadino, era stata segnalata una rissa tra due gruppi di giovani, finita con un ragazzino ferito ad un occhio, ecco un altro episodio che alza il livello di allarme in quel di Formigine. Le testimonianze raccolte raccontano di un gruppo di giovani che, nella serata di domenica, hanno tentato di derubare oggetti dall’auto di una signora che stava servendosi presso il distributore automatico della tabaccheria di via Pascoli. Le urla della donna hanno fatto scappare il gruppetto mentre due di questi si sono infilati verso via Fanti, che è un viale chiuso, e non avrebbero trovato di meglio da fare che cercare di nascondersi in un cortile dove, trovata un’ascia l’hanno rubata e sono tornati in strada brandendo l’arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzini armati d’ascia, paura a Formigine

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