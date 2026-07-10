Paura a Casteggio | gira con un’ascia in un parco pubblico

Notizia in breve

A Casteggio, un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era in possesso di un’ascia in un parco pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di neutralizzare la minaccia e di mettere fine alla situazione di potenziale pericolo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La presenza dell’uomo con l’arma ha suscitato timori tra i presenti, ma l’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi.