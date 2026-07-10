Paura a Casteggio | gira con un’ascia in un parco pubblico
A Casteggio, un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era in possesso di un’ascia in un parco pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di neutralizzare la minaccia e di mettere fine alla situazione di potenziale pericolo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La presenza dell’uomo con l’arma ha suscitato timori tra i presenti, ma l’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi.
Casteggio (Pavia), 10 luglio 2026 - Momenti di forte apprensione a Casteggio, dove l’intervento tempestivo dei carabinieri della locale Stazione ha permesso di gestire e neutralizzare una situazione di potenziale pericolo all’interno di un’area verde cittadina. L’allarme è scattato ieri pomeriggio in via Coralli, nei pressi di un parco pubblico comunale. A far muovere rapidamente le pattuglie dell’Arma è stata la segnalazione di un privato cittadino, insospettito e spaventato dalla presenza di un uomo armato. Il controllo. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente individuato il soggetto: si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana, regolare sul territorio nazionale ma di fatto senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Gira con la mazza da baseball. Paura in via Settevalli. Giovane denunciatoUn giovane è stato fermato in via Settevalli mentre camminava con una mazza da baseball in mano.
Napoli, gira con il kalashnikov in pieno centro dopo una rissa: paura tra i passantiA Napoli, un uomo armato di kalashnikov è stato visto in piazza Montesanto dopo una rissa avvenuta nel pomeriggio.