In diverse scuole, sono stati trovati giovani studenti di soli 13 anni con coltelli nascosti negli zaini o nelle tasche. Le armi variano da utensili da cucina a lame più grandi, come machete. La presenza di questi oggetti tra i ragazzi è stata segnalata durante controlli e controlli di routine, evidenziando un incremento di giovani armati di coltelli in ambienti scolastici.

Nascondono negli zaini o nelle tasche coltelli di ogni tipo. Poco importa che siano utensili da cucina o affilati machete: ciò che conta è avere una lama con sé, fuori casa e pure a scuola. Per mostrarsi ’grandi’ agli occhi degli altri coetanei e compiere violenti reati di strada anche per pochi spiccioli, non comprendendo la pericolosità – per se stessi e per gli altri – di un’arma da taglio. Uno strumento da avere al seguito, però, anche per la percezione di sentirsi più ’sicuri’ e ’protetti’, riflettendo la fragilità e il disagio che i nostri ragazzi vivono quotidianamente. Un disegno sociale complesso si cela dietro la diffusione, sempre più crescente e allarmante, delle armi bianche tra minori e giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme coltelli tra i giovani. Ragazzini armati a 13 anni. E lame nascoste negli zaini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La coppia amante delle lame: lui e lei, passeggiata in strada armati di coltelliDurante un normale controllo di polizia in via Solferino a Brescia, gli agenti si sono imbattuti in una coppia che, alla loro vista, ha manifestato...

Rapine armati di coltelli: arrestata una banda di cinque giovani | VIDEOUna banda di cinque giovani, tutti tra i 19 e i 22 anni e di origine egiziana, è stata arrestata.

Temi più discussi: Allarme coltelli in Italia: cosa prevede la nuova legge e perché aumentano le aggressioni; Allarme coltelli tra i giovani. Ragazzini armati a 13 anni. E lame nascoste negli zaini; Napoli: risse tra bande, aggressioni e rapine. Due ragazzi accoltellati durante la notte; Rapinavano coetanei con coltelli e tirapugni, 15enne di una baby gang scappa all'estero: bloccato all'aeroporto di Bologna.

Allarme coltelli tra i giovani. Ragazzini armati a 13 anni. E lame nascoste negli zainiIn un anno sono almeno 30 i casi sul territorio che interessano under 23. Boom di sequestri dell’Arma: a Budrio trovato un pugnale di 41 centimetri. Allerta per l’aumento dei reati come rapine ed esto ... ilrestodelcarlino.it

Tratta i commenti come se avessi progettato questo relitto, 2 reddit

Allarme coltelli in Italia: cosa prevede la nuova legge e perché aumentano le aggressioniÈ stato fermato oggi pomeriggio a Milano il 52enne italiano che ieri 5 luglio, durante una lite in spiaggia a Savona, ha ucciso a coltellate un uomo di nazionalità marocchina. Solo l'ultimo caso di ag ... tg.la7.it