Allarme coltelli tra i giovani Ragazzini armati a 13 anni E lame nascoste negli zaini

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In diverse scuole, sono stati trovati giovani studenti di soli 13 anni con coltelli nascosti negli zaini o nelle tasche. Le armi variano da utensili da cucina a lame più grandi, come machete. La presenza di questi oggetti tra i ragazzi è stata segnalata durante controlli e controlli di routine, evidenziando un incremento di giovani armati di coltelli in ambienti scolastici.

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Nascondono negli zaini o nelle tasche coltelli di ogni tipo. Poco importa che siano utensili da cucina o affilati machete: ciò che conta è avere una lama con sé, fuori casa e pure a scuola. Per mostrarsi ’grandi’ agli occhi degli altri coetanei e compiere violenti reati di strada anche per pochi spiccioli, non comprendendo la pericolosità – per se stessi e per gli altri – di un’arma da taglio. Uno strumento da avere al seguito, però, anche per la percezione di sentirsi più ’sicuri’ e ’protetti’, riflettendo la fragilità e il disagio che i nostri ragazzi vivono quotidianamente. Un disegno sociale complesso si cela dietro la diffusione, sempre più crescente e allarmante, delle armi bianche tra minori e giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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