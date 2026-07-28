Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha Visto

A partire dalla prossima stagione, Raffaella Griggi prenderà il ruolo di conduttrice del programma televisivo. È una giornalista che lavora per la Rai. La sua nomina è stata comunicata dall’emittente pubblica. La decisione riguarda la conduzione del programma, che si occupa di casi di scomparsa e di cronaca. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’insediamento o sui motivi della scelta. La trasmissione continuerà ad andare in onda con questa nuova conduzione.

La Rai annuncia che, a partire dalla prossima stagione televisiva, sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. Giornalista Rai, da anni volto e inviata della trasmissione, Raffaella Griggi raccoglie il testimone di un programma che rappresenta uno dei punti di riferimento del servizio pubblico, forte di un percorso professionale costruito sul campo, all’insegna del rigore giornalistico, della credibilità e della vicinanza alle persone. La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Raffaella Griggi La Nuova Conduttrice di 'Chi lha visto'

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Temi più discussi: Chi l’ha Visto?, si va verso Raffaella Griggi nuova conduttrice; Chi è Raffaella Griggi, la giornalista pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto; Raffaella Griggi a Chi l'ha visto? Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli; Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?: chi è l’erede di Federica Sciarelli su Rai 3.

Clamoroso Rai: Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di #ChiLhaVisto al posto di Federica Sciarelli #AscoltiTv x.com

Chi è Raffaella Griggi, la (probabile) sostituta di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?Nata a Genova nel 1973, Raffaella Griggi da anni lavora nella squadra di Chi l’ha visto?. Tra le più esperte giornaliste Rai di cronaca nera, Raffaella dopo un percorso di studi in giurisprudenza, è a ... iodonna.it

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it