Il programma “Chi l’ha visto?” tornerà in onda su Rai3 dal 23 settembre con una nuova conduttrice. Raffaella Griggi prenderà il posto di Federica Sciarelli, che ha condotto il programma in passato. La trasmissione si occuperà di casi di scomparsa e di altre vicende di interesse pubblico. La conduttrice sarà alla guida della trasmissione per la prima volta dal prossimo settembre.

Sarà Raffaella Griggi a raccogliere il testimone di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto?. Il programma tornerà in onda su Rai3 a partire dal prossimo 23 settembre. Secondo quanto appreso e diffuso dall’agenzia di stampa Adnkronos, la decisione verrà ufficializzata in giornata al Cdr dal direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini. La nuova stagione della storica trasmissione di Rai3 presenterà delle novità nel format di conduzione. Stando alle indiscrezioni, non sarà solo Raffaella Griggi a guidare il programma in studio: verranno infatti ricavati degli spazi di conduzione anche per gli altri inviati storici del format, ovvero Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”: ecco chi è

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Raffaella Griggi La Nuova Conduttrice di 'Chi lha visto'

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Raffaella Griggi nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”. Era nel gruppo di lavoro di SciarelliRaffaella Griggi è stata annunciata come nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?” dopo la partenza di Federica Sciarelli.

Temi più discussi: Chi l’ha Visto?, si va verso Raffaella Griggi nuova conduttrice; Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?: chi è l’erede di Federica Sciarelli su Rai 3; Chi è Raffaella Griggi, la giornalista pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto; Raffaella Griggi a Chi l'ha visto? Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli.

Fagnani o Griggi per #Chilhavisto. La #Rai punta sulla conduttrice di #Belve Francesca Fagnani che slitterebbe in primavera con la nuova edizione. L'altra ipotesi è l'inviata del programma Raffaella Griggi. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale. (fonte: Affari x.com

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it

'Chi l'ha visto?', Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice: dal passato da pallavolista alla cronaca nera. Chi èRaffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di 'Chi l'ha visto?' dal 23 settembre su Rai3. La decisione, apprende l'Adnkronos, sarà ufficializzata oggi dal ... ilmessaggero.it