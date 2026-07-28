La Rai ha deciso di puntare sulla giornalista Raffaella Griggi per la conduzione di Chi l’ha visto? dopo l’uscita della storica padrona di casa, Federica Sciarelli. La nuova stagione ripartirà il 23 settembre 2026, con la promozione dell’inviata genovese – avvistata a Roma nei giorni scorsi – in grado di scalzare non solo le opzioni esterne (da Pino Rinaldi a Massimo Giletti), ma anche gli altri tre inviati e colleghi ritenuti papabili: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re e Chiara Cazzaniga. La scelta interna tra i 4 inviati di Chi l'ha visto? Spazio per Briganti, Del Re e Cazzaniga Chi è Raffaella Griggi La prescelta, alla fine, è stata proprio Griggi, secondo Today “avvistata” a Roma nei giorni scorsi, probabilmente per limare gli ultimi dettagli prima di definire l’accordo coi vertici di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice di Chi l'ha Visto scelta dalla Rai dopo Federica Sciarelli

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Raffaella Griggi La Nuova Conduttrice di 'Chi lha visto'

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Temi più discussi: Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?: chi è l’erede di Federica Sciarelli su Rai 3; Chi è Raffaella Griggi, la giornalista pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto; Chi l’ha Visto?, si va verso Raffaella Griggi nuova conduttrice; Raffaella Griggi a Chi l'ha visto? Chi è la giornalista che potrebbe sostituire Federica Sciarelli.

Fagnani o Griggi per #Chilhavisto. La #Rai punta sulla conduttrice di #Belve Francesca Fagnani che slitterebbe in primavera con la nuova edizione. L'altra ipotesi è l'inviata del programma Raffaella Griggi. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale. (fonte: Affari x.com

Chi è Raffaella Griggi, la (probabile) sostituta di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?Nata a Genova nel 1973, Raffaella Griggi da anni lavora nella squadra di Chi l’ha visto?. Tra le più esperte giornaliste Rai di cronaca nera, Raffaella dopo un percorso di studi in giurisprudenza, è a ... iodonna.it

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it