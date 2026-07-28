A 68 anni, l’attore Patrizio Rispo ha commentato con ironia la sua età, affermando che questa dovrebbe essere la fase finale della sua vita. Durante un evento al Festival della Televisione e del Cinema di Benevento, ha anche parlato di una chat tra coetanei chiamata “Walking Dead”, che ora si chiama semplicemente “Dead”. Rispo ha condiviso il suo pensiero sul passare del tempo, senza entrare in dettagli sulla carriera o altri aspetti personali.

“Dovrebbe essere la fase finale della mia vita, questa “. Esordisce con questa battuta ironica Patrizio Rispo, 68 anni, per tracciare un bilancio personale e professionale a margine del Festival della Televisione e del Cinema di Benevento (BCT). In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, lo storico interprete di Raffaele Giordano nella soap di Rai 3 Un posto al sole ha raccontato la sua maturità artistica, spogliata ormai da ansie di carriera, e la sua quotidianità a contatto con le giovani generazioni. “Scherzi a parte, mi sono liberato da tutte le ansie che noi artisti abbiamo, perché ho un’età in cui posso dire di aver fatto molto. Non mi lamento, sono soddisfatto”, ha spiegato l’attore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questa dovrebbe essere la fase finale della mia vita. Ho una chat di coetanei chiamata Walking Dead. Anzi, abbiamo tolto Walking e ormai siamo solo Dead”: le confessioni di Patrizio Rispo

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