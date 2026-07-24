Dal 28 luglio, su Sky e NOW, è disponibile la terza stagione di The Walking Dead: Dead City. La serie segue le vicende di Maggie e Negan in un mondo post-apocalittico. La stagione presenta nuovi episodi con continui sviluppi delle loro storie. La produzione è esclusiva di queste piattaforme. La stagione è stata annunciata come un capitolo importante del franchise.

Dal 28 luglio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, The Walking Dead: Dead City 3 segna un nuovo entusiasmante capitolo nella storia di Maggie e Negan. A prestare il volto (e l’anima) ai due iconici personaggi del franchise The Walking Dead, tornano Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, entrambi ospiti del Monte-Carlo Television Festival. Ed è proprio in quell’occasione che abbiamo avuto il piacere di incontrarli e di sapere qualcosa di più sulla prossima attesissima stagione, di cui abbiamo visto i primi due episodi. In The Walking Dead: Dead City 3 si spegne il sogno americano. Se l’ambientazione post apocalittica resta ovviamente una caratteristica imprescindibile dell’universo di The Walking Dead, il terzo capitolo di Dead City può contare su un altro significativo elemento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Walking Dead: Dead City 3 è davvero la migliore stagione del franchise?

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The Walking Dead: Dead City Season 3 (Sneak Peek) NEW

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